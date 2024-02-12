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В Тюмени открыли обновлённую детскую библиотеку имени Лагунова

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В Тюмени возобновила работу детская библиотека имени Константина Лагунова. Капремонт завершился в конце 2023 года.
В Тюмени открыли обновлённую детскую библиотеку имени Лагунова
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тюмени Руслан Кухарук, депутаты Тюменской областной думы, а также дочь писателя Ольга Лагунова.

«Сегодня библиотека — это не только место, где хранится много интересных книг, но и творческое, образовательное пространство. Мне кажется, такой интересный симбиоз классической библиотеки и современных технологий создаёт новый интерес и возможности, чтобы наши дети развивались как гармоничные личности», — заявил Моор.

По его словам, за последние пять лет в регионе в рамках нацпроекта «Культура» преобразовали 13 таких пространств.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл капитально отремонтируют шесть сельских школ в 2024 году.

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