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Синоптик Андреева рассказала о погоде в Марий Эл в ближайшие дни

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Начальник отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Марий Эл Марина Андреева рассказала о погоде в регионе в ближайшие дни.
Синоптик Андреева рассказала о погоде в Марий Эл в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © frédéric Michel

«Неблагоприятные погодные условия Марий Эл не затронут. На высотах в атмосфере происходит смена циркуляции: в нашем регионе воздушная масса ожидается с северо-запада», — цитирует эксперта ИА МариМедиа.

В ближайшие сутки в республике ожидается снег, температура воздуха в течение суток составит -9...-14 °С.

К середине недели возможны морозы. На погоду повлияет арктический антициклон, который смещается с Карского моря.

Ночью 14 февраля ожидается -19...-24 °С, днём -13...-18 °С.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в Ростовской области ожидается похолодание после циклона «Ольга».

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