Синоптик Андреева рассказала о погоде в Марий Эл в ближайшие дни
- Gettyimages.ru
- © frédéric Michel
«Неблагоприятные погодные условия Марий Эл не затронут. На высотах в атмосфере происходит смена циркуляции: в нашем регионе воздушная масса ожидается с северо-запада», — цитирует эксперта ИА МариМедиа.
В ближайшие сутки в республике ожидается снег, температура воздуха в течение суток составит -9...-14 °С.
К середине недели возможны морозы. На погоду повлияет арктический антициклон, который смещается с Карского моря.
Ночью 14 февраля ожидается -19...-24 °С, днём -13...-18 °С.
Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в Ростовской области ожидается похолодание после циклона «Ольга».