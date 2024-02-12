Синоптик Андреева рассказала о погоде в Марий Эл в ближайшие дни

Начальник отдела гидрометеообеспечения ЦГМС Марий Эл Марина Андреева рассказала о погоде в регионе в ближайшие дни.

«Неблагоприятные погодные условия Марий Эл не затронут. На высотах в атмосфере происходит смена циркуляции: в нашем регионе воздушная масса ожидается с северо-запада», — цитирует эксперта ИА МариМедиа.

В ближайшие сутки в республике ожидается снег, температура воздуха в течение суток составит -9...-14 °С.

К середине недели возможны морозы. На погоду повлияет арктический антициклон, который смещается с Карского моря.

Ночью 14 февраля ожидается -19...-24 °С, днём -13...-18 °С.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в Ростовской области ожидается похолодание после циклона «Ольга».