Панкратов-Чёрный рассказал о полученной на гастролях травме

Актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал о своём состоянии после полученного на гастролях в Норильске ушиба рёбер.

В разговоре с сайтом kp.ru 74-летний артист признался, что восстанавливается после неудачного падения.

«На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал рёбра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу», — поделился Панкратов-Чёрный.

Накануне, 11 февраля, в Санкт-Петербурге в антрепризном спектакле «Женихи» его заменил другой актёр.

Сам Панкратов-Чёрный заявил, что, если самочувствие позволит, 1 марта он приедет со спектаклем в Казахстан.

Ранее его жена в беседе с RT опровергла распространившуюся в СМИ информацию о госпитализации артиста.