Панкратов-Чёрный рассказал о полученной на гастролях травме
- РИА Новости
В разговоре с сайтом kp.ru 74-летний артист признался, что восстанавливается после неудачного падения.
«На гастролях в Норильске поскользнулся. Упал, поломал рёбра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу», — поделился Панкратов-Чёрный.
Накануне, 11 февраля, в Санкт-Петербурге в антрепризном спектакле «Женихи» его заменил другой актёр.
Сам Панкратов-Чёрный заявил, что, если самочувствие позволит, 1 марта он приедет со спектаклем в Казахстан.
Ранее его жена в беседе с RT опровергла распространившуюся в СМИ информацию о госпитализации артиста.