Артист ST прокомментировал успех песни «Дай ему сил»

Российский исполнитель ST (Александр Степанов) рассказал RT о создании трека «Дай ему сил», а также прокомментировал народный успех песни.

Рэпер отметил, что композицию он решил написать и выпустить после поездки в Донбасс.

«Сама идея у меня появилась после одной из поездок в Донбасс. Не сказать, что у меня была цель — написать именно такую песню, но я как-то понимал, что нужны подобные песни, которые будут звучать там, на новых территориях в том числе, у наших ребят. Песни с определённым смыслом, несущие определённые идеи. Эта песня, может быть, так и не была бы выпущена, если бы не моя поездка к ребятам, потому что она не совсем похожа на привычный слушателю репертуар артиста ST и я долго не понимал, как её выпускать. Но видите, как всё получилось», — сказал он.

По словам исполнителя, он «очень рад, что песня откликается в сердцах людей».

«Успех трека не был самой целью. Цель была — поддержать наших ребят, а то, что песня получает такой отклик у народа, в том числе и СМИ интересуются, мне постоянно присылают разные видео из различных каналов, меня это очень радует», — заявил ST.

Музыкант также прокомментировал «народные» видео, которые публикуются в сети под его трек. Композиция «Дай ему сил» вышла 9 февраля и быстро завоевала любовь россиян.

«Поскольку обложка песни — детский рисунок, я видел, как люди выкладывают видео, где дети рисуют, видимо, рисунки к 23 Февраля под эту песню, — заявил рэпер. — Я думаю, что это говорит в первую очередь о том, что таких песен очень не хватает. И чем больше их будет появляться, чем больше таких песен будут петь большие артисты, тем это будет лучше для всех нас в сегодняшней ситуации».

Александр Степанов уточнил, что тема любви к стране всегда присутствовала в его репертуаре.

«У меня есть песня «Берега», в песне «Вечно молодой» есть строчки про любовь к Родине, есть целый альбом «Русский» с песней «Перед рассветом», то есть тематика любви к Родине давно является неотъемлемой частью моего творчества, — пояснил ST. — Я люблю и горжусь страной, где я вырос, и очень благодарен ей и её людям. И то, что сейчас происходит в интернете (люди выкладывают видео под песню «Дай ему сил». — RT), только усиливает мою любовь и благодарность к аудитории и к моим слушателям, ведь именно они делают артистов теми, кто они есть».

Ранее сообщалось, что рэпер ST записал совместную композицию с артистом из ЛНР.