Рэпер ST записал совместную композицию с артистом из ЛНР

Известный российский рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) записал новый трек совместно с бывшим военнослужащим Народной милиции ЛНР Сергеем Нихаенко («Певец»). Композиция называется «Мысли».

Как сообщает пресс-служба артиста, релиз песни уже состоялся.

Трек сочинил Сергей Нихаенко, когда служил в составе 202-го стрелкового полка второй отдельной гвардейской мотострелковой бригады Народной милиции ЛНР. Он отправил песню на конкурс молодых исполнителей «Таврида.АРТ» и выиграл возможность записать композицию совместно со звездой в профессиональной студии.

«Серёга — простой парень из ЛНР, который прошёл за последние годы огромный путь, в который уместились и участие в СВО, и работа руководителем народного вокального ансамбля в республике, запись собственных треков и многое другое. Песня «Мысли» получилась очень искренней и личной. Верю, что она откликнется в сердцах у многих. А Серёгу ждёт большое будущее, я в этом убеждён», — сказал ST.

Ранее стало известно, что сын Децла выпустил второй трек — DEJAVU.