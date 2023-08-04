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Сын Децла выпустил второй трек DEJAVU

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Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Толмацкий выпустил второй трек DEJAVU.

В беседе с сайтом kp.ru музыкант отметил, что новый трек можно отнести сразу к нескольким направлениям — хип-хопу, фанку и хаосу.

По словам 18-летнего исполнителя, он выступает пока что на вечеринках друзей, поскольку считает, что для полноценного концерта совместно с другим исполнителем нужно записать хотя бы пять треков.

Ранее продюсер Александр Толмацкий заявил, что ему тяжело даются воспоминания о сыне Кирилле Толмацком, более известном как Децл. Музыканту могло бы исполниться 40 лет 22 июля 2023 года.

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