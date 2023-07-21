Продюсер Толмацкий заявил, что посещает могилу Децла в день рождения и в день смерти сына

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что ему тяжело даются воспоминания о сыне Кирилле Толмацком, более известном как Децл. Музыканту могло бы исполниться 40 лет 22 июля 2023 года.

«Сейчас у меня другая семья, у меня есть дети, о которых я стараюсь думать. И то, что я вспоминаю, мне очень сложно даётся. Как раз перед его днём рождения меня совсем сильно накрывает. Я всё время думаю о нём, смотрю фотографии, слушаю всякие интервью, смотрю видео», — заявил Толмацкий в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в день рождения и в день смерти сына он посещает его могилу вместе со своей бывшей женой Ириной Толмацкой.

«Когда дети уходят раньше родителей — это очень тяжёлая история. Мог бы ещё долго жить», — добавил продюсер.

Музыкант скончался после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет.

Ранее российский рок-музыкант Алексей Горшенёв поделился воспоминаниями о последней встрече со своим братом, основателем панк-группы «Король и Шут» Михаилом Горшенёвым.