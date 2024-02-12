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Вильфанд анонсировал температуру ниже нормы на 80% территории России

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Температура ниже климатической нормы ожидается к концу недели на 80% территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчётам... в пятницу и выходные дни на 80% территории страны аномально низкие температуры, ниже многолетних значений», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд подчеркнул, что в европейской части России будет на 12—14 градусов ниже нормы, на Урале — на 8—14 градусов, на Дальнем Востоке, в Якутии, Магадане — на 4—6 градусов ниже нормы.

Ранее синоптик в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

Вильфанд подчеркнул, что начиная с четверга москвичей ожидает резкое понижение температуры, связанное с тем, что с северо-востока на юго-запад будет перемещаться антициклон.

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