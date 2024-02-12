Вышел тизер фантастического фильма «Дэдпул 3»
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Видео опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.
В тизере показано, как во время празднования дня рождения Дэдпула (Райан Рейнольдс) его похищают агенты Управления временными аномалиями, привозят в MCU и предлагают ему стать спасителем вселенной.
Лицо Хью Джекмана, исполняющего роль Росомахи, в ролике не показано. Однако героя можно увидеть со спины.
В проекте задействованы такие артисты, как Дженнифер Гарнер, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Патрик Стюарт и многие другие. Режиссёром картины выступил Шон Леви.
Премьера фильма состоится в июле 2024 года.
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