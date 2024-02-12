Вышел тизер фантастического фильма «Дэдпул 3»

В сети появился тизер предстоящей третьей части франшизы «Дэдпул», в которой появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана.

Видео опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В тизере показано, как во время празднования дня рождения Дэдпула (Райан Рейнольдс) его похищают агенты Управления временными аномалиями, привозят в MCU и предлагают ему стать спасителем вселенной.

Лицо Хью Джекмана, исполняющего роль Росомахи, в ролике не показано. Однако героя можно увидеть со спины.

В проекте задействованы такие артисты, как Дженнифер Гарнер, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Патрик Стюарт и многие другие. Режиссёром картины выступил Шон Леви.

Премьера фильма состоится в июле 2024 года.

Ранее в сети вышел тизер ленты «Домовёнок Кузя».