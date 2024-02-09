Кинолог Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному. По его словам, это нужно делать постепенно.

«В целом это очень полезный навык, которому необходимо обучать всех собак, не только маленьких щенков. Бывает, что и взрослые псы не могут спокойно оставаться дома одни: они начинают громить квартиру, пытаясь себя занять», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, нежелательно оставлять щенка в возрасте до полутора месяцев. С двух месяцев можно оставлять его на один-два часа, затем время можно постепенно увеличивать.

Как отметил Голубев, важно выстроить с питомцем отношения, в которых хозяин решает сам, когда выделит время для игр и ласки. Также не стоит настаивать на контакте.

Если питомец сильно нервничает, не нужно оставлять его — рекомендуется дождаться спокойной реакции и пробовать снова.

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