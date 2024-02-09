RT в Telegram
Подпишись

Кинолог Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному

Короткая ссылка
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному. По его словам, это нужно делать постепенно.
Кинолог Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«В целом это очень полезный навык, которому необходимо обучать всех собак, не только маленьких щенков. Бывает, что и взрослые псы не могут спокойно оставаться дома одни: они начинают громить квартиру, пытаясь себя занять», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, нежелательно оставлять щенка в возрасте до полутора месяцев. С двух месяцев можно оставлять его на один-два часа, затем время можно постепенно увеличивать.

Как отметил Голубев, важно выстроить с питомцем отношения, в которых хозяин решает сам, когда выделит время для игр и ласки. Также не стоит настаивать на контакте.

Если питомец сильно нервничает, не нужно оставлять его — рекомендуется дождаться спокойной реакции и пробовать снова.

Ранее кинолог, зоопсихолог Лана Петренко рассказала о причинах боязни салютов у собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить