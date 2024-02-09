В Подмосковье проведут акцию «Сохраним природу вместе!»

Акция «Сохраним природу вместе!» состоится в Московской области 17 февраля.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие проведут в городском округе Воскресенск.

«Весь собранный объём вторсырья будет доставлен на КПО Восток. Здесь каждая фракция будет добавлена в состав партии, за которой приедет переработчик — чтобы на производстве подарить отходам новую жизнь», — заявили в ведомстве.

За время реализации проекта в регионе собрали и отправили на переработку более 650 кг картона, стекла и тетрапака.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!».