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В Подмосковье проведут акцию «Сохраним природу вместе!»

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Акция «Сохраним природу вместе!» состоится в Московской области 17 февраля.
В Подмосковье проведут акцию «Сохраним природу вместе!»
  • © mgkh.mosreg.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие проведут в городском округе Воскресенск.

«Весь собранный объём вторсырья будет доставлен на КПО Восток. Здесь каждая фракция будет добавлена в состав партии, за которой приедет переработчик — чтобы на производстве подарить отходам новую жизнь», — заявили в ведомстве.

За время реализации проекта в регионе собрали и отправили на переработку более 650 кг картона, стекла и тетрапака.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 15 марта начнётся противопожарная кампания «Останови огонь!».

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