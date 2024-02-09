Диетолог Журавлёва рассказала о правилах перехода на здоровое питание

Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как перейти на здоровое питание. Она посоветовала делать это постепенно.

«Всё дело в том, что если вы вдруг решили начать новую жизнь и сразу же отказаться от вредной еды, к которой привыкли, так просто это не получится. Ваши пищевые привычки не проходят бесследно», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, есть такое понятие, как интуитивное питание.

«Когда вы вдруг с утра решили, что хотите отказаться от тяжёлой пищи и вам вдруг захотелось свежих овощей и фруктов, тогда вы на правильном пути и ваш организм сам подал вам сигнал, что пора начать новую жизнь», — пояснила Журавлёва.

Как отметила эксперт, не менее важно очистить организм от шлаков и токсинов. При возникновении неприятных симптомов она посоветовала обратиться к врачу.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.