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Диетолог Журавлёва рассказала о правилах перехода на здоровое питание

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Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как перейти на здоровое питание. Она посоветовала делать это постепенно.
Диетолог Журавлёва рассказала о правилах перехода на здоровое питание
  • Gettyimages.ru
  • © Zorica Nastasic

«Всё дело в том, что если вы вдруг решили начать новую жизнь и сразу же отказаться от вредной еды, к которой привыкли, так просто это не получится. Ваши пищевые привычки не проходят бесследно», — заявила эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, есть такое понятие, как интуитивное питание.

«Когда вы вдруг с утра решили, что хотите отказаться от тяжёлой пищи и вам вдруг захотелось свежих овощей и фруктов, тогда вы на правильном пути и ваш организм сам подал вам сигнал, что пора начать новую жизнь», — пояснила Журавлёва.

Как отметила эксперт, не менее важно очистить организм от шлаков и токсинов. При возникновении неприятных симптомов она посоветовала обратиться к врачу.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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