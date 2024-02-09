Специалист Абунин усомнился в вероятности магнитной бури после вспышки на Солнце

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать магнитной бури после произошедшей 9 февраля солнечной вспышки.

По словам собеседника RT, на Солнце была зарегистрирована мощная вспышка самого высокого класса.

«Это называется «X-класс», если смотреть по рентгеновскому диапазону... За правой стороной Солнца произошла вспышка, и мы увидели только самый её хвостик. То есть мы не видели само основание этой вспышки, но тем не менее она дала Х-класс. На данный момент у нас уже регистрируются солнечные космические лучи или солнечные протоны высоких энергий более 100 мэВ», — рассказал Абунин.

Однако, по его словам, магнитных бурь ждать не стоит, так как выброс, сопровождающий вспышку, будет уходить вправо от Земли.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце произошла одна из крупнейших за пять лет вспышек.