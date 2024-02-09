RT в Telegram
Подпишись

Специалист Абунин усомнился в вероятности магнитной бури после вспышки на Солнце

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT рассказал, стоит ли ожидать магнитной бури после произошедшей 9 февраля солнечной вспышки.
Специалист Абунин усомнился в вероятности магнитной бури после вспышки на Солнце
  • Gettyimages.ru
  • © vitacopS

По словам собеседника RT, на Солнце была зарегистрирована мощная вспышка самого высокого класса.

«Это называется «X-класс», если смотреть по рентгеновскому диапазону... За правой стороной Солнца произошла вспышка, и мы увидели только самый её хвостик. То есть мы не видели само основание этой вспышки, но тем не менее она дала Х-класс. На данный момент у нас уже регистрируются солнечные космические лучи или солнечные протоны высоких энергий более 100 мэВ», — рассказал Абунин.

Однако, по его словам, магнитных бурь ждать не стоит, так как выброс, сопровождающий вспышку, будет уходить вправо от Земли.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце произошла одна из крупнейших за пять лет вспышек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить