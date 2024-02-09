В центре Казани отреставрируют пивоваренный завод Петцольда
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.
Комплекс находится в границах объекта культурного наследия федерального значения — «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв».
Специалисты проведут противоаварийные и реставрационные работы здания и благоустройство прилегающей территории.
Пивоварню «Восточная Бавария» основал в XIX веке прусский подданный Эдуард Петцольд.
Ранее сообщалось, что в Евпатории начались работы по благоустройству Фестивальной площади.