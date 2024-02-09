В центре Казани отреставрируют пивоваренный завод Петцольда

В Казани пройдут реставрационные работы на территории комплекса пивоваренного завода Петцольда.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Комплекс находится в границах объекта культурного наследия федерального значения — «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв».

Специалисты проведут противоаварийные и реставрационные работы здания и благоустройство прилегающей территории.

Пивоварню «Восточная Бавария» основал в XIX веке прусский подданный Эдуард Петцольд.

Ранее сообщалось, что в Евпатории начались работы по благоустройству Фестивальной площади.