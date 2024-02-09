Никита Волков рассказал, как провоцировал коллег по сериалу «Трудные подростки»

Российский актёр Никита Волков из «Трудных подростков» вспомнил, как помогал юным коллегам по сериалу раскрепоститься на съёмочной площадке.

Об этом артист рассказал в программе «ОК на связи!».

По его словам, во время съёмок первого сезона актёры, исполнявшие роли тех самых трудных подростков, были ещё не так опытны, как сейчас, и Волков решил создать на площадке определённую атмосферу, чтобы помочь им расслабиться.

«И мне показалось, что нужно создать такую атмосферу, в которой они будут чувствовать себя свободно, поскольку у них весь первый сезон — это такой буллинг моего персонажа. Я подумал, учитывая, что они «зелёные», нужно помочь им», — рассказал исполнитель роли тренера Антона Ковалёва.

Волков уточнил, что вне кадра настраивал их на то, чтобы они свободно шутили над ним. Он специально противопоставлял себя группе молодых артистов, чтобы сплотить их.

Проект «Трудные подростки» вышел в 2019 году.

Ранее стало известно, что российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет онлайн в феврале.