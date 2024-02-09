RT в Telegram
Подпишись

Никита Волков рассказал, как провоцировал коллег по сериалу «Трудные подростки»

Короткая ссылка
Российский актёр Никита Волков из «Трудных подростков» вспомнил, как помогал юным коллегам по сериалу раскрепоститься на съёмочной площадке.
Никита Волков рассказал, как провоцировал коллег по сериалу «Трудные подростки»
  • © Кадр: ОК на связи! в прямом эфире / ok.ru

Об этом артист рассказал в программе «ОК на связи!».

По его словам, во время съёмок первого сезона актёры, исполнявшие роли тех самых трудных подростков, были ещё не так опытны, как сейчас, и Волков решил создать на площадке определённую атмосферу, чтобы помочь им расслабиться.  

«И мне показалось, что нужно создать такую атмосферу, в которой они будут чувствовать себя свободно, поскольку у них весь первый сезон — это такой буллинг моего персонажа. Я подумал, учитывая, что они «зелёные», нужно помочь им», — рассказал исполнитель роли тренера Антона Ковалёва.

Волков уточнил, что вне кадра настраивал их на то, чтобы они свободно шутили над ним. Он специально противопоставлял себя группе молодых артистов, чтобы сплотить их.  

Проект «Трудные подростки» вышел в 2019 году.

Ранее стало известно, что российская версия сериала «Постучись в мою дверь» выйдет онлайн в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить