Дизайнер Никишин рассказал, как выбрать покрытие для стен

Дизайнер, эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Максим Никишин дал советы по выбору покрытия для стен.

«В числе плюсов краски: долговременность, широкая цветовая палитра, возможность создать интерьер в минималистичном стиле со скрытыми межкомнатными дверьми и плинтусами. В свою очередь, обои проще с точки зрения подготовки стен, их можно использовать, даже если вы делаете ремонт своими руками», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, работу с краской желательно доверить профессионалам.

Что касается обоев, то Никишин рассказал о преимуществах флизелиновых — их легко готовить к оклейке, они сочетаются с дверьми, наличниками и плинтусами.

«Ну а компромиссный вариант — обои под покраску. Они не требуют идеальных стен, маскируют недостатки, при этом их можно многократно перекрашивать. Обои создадут фактуру, которой не добиться краской», — добавил эксперт.

Ранее исследование показало, что почти 29% россиян делают ремонт перед Новым годом. В среднем они тратят на это до 200 тыс. рублей.