RT в Telegram
Подпишись

Дизайнер Никишин рассказал, как выбрать покрытие для стен

Короткая ссылка
Дизайнер, эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Максим Никишин дал советы по выбору покрытия для стен.
Дизайнер Никишин рассказал, как выбрать покрытие для стен
  • Gettyimages.ru

«В числе плюсов краски: долговременность, широкая цветовая палитра, возможность создать интерьер в минималистичном стиле со скрытыми межкомнатными дверьми и плинтусами. В свою очередь, обои проще с точки зрения подготовки стен, их можно использовать, даже если вы делаете ремонт своими руками», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, работу с краской желательно доверить профессионалам.

Что касается обоев, то Никишин рассказал о преимуществах флизелиновых — их легко готовить к оклейке, они сочетаются с дверьми, наличниками и плинтусами.

«Ну а компромиссный вариант — обои под покраску. Они не требуют идеальных стен, маскируют недостатки, при этом их можно многократно перекрашивать. Обои создадут фактуру, которой не добиться краской», — добавил эксперт.

Ранее исследование показало, что почти 29% россиян делают ремонт перед Новым годом. В среднем они тратят на это до 200 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить