Треть россиян делают ремонт перед Новым годом

Новое исследование показало, что почти 29% россиян делают ремонт перед Новым годом. В среднем они тратят на это до 200 тыс. рублей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Чаще всего перед Новым годом респонденты меняют мебель и бытовую технику, обновляют отделку помещений, делают косметический ремонт, заменяют окна и двери.

Главная причина ремонта в предпраздничные дни — нехватка времени в течение года и желание начать год с «чистого листа».

При этом около 29% опрошенных признались, что часто не успевают закончить все запланированные работы к Новому году.

Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.