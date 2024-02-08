Метеоролог Аухадеев: снегопад в Казани прекратится к выходным
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В беседе с сайтом inkazan.ru он назвал это природное явление «многоцентровой барической депрессией».
Прогнозируется, что в городе выпадет около 5 мм осадков.
«Таким образом, у нас февраль за неделю сделал месячную норму осадков», — сказал Аухадеев.
По его словам, к выходным давление повысится и вероятность осадков будет минимальной.
Ранее Тимур Аухадеев пообещал тёплый февраль в Татарстане с отсутствием половодья.