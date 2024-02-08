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Метеоролог Аухадеев: снегопад в Казани прекратится к выходным

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Доцент Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев рассказал, когда в Казани закончатся снегопады, которые принёс с собой циклон «Ольга».
Метеоролог Аухадеев: снегопад в Казани прекратится к выходным
  • Gettyimages.ru
  • © tolgart

В беседе с сайтом inkazan.ru он назвал это природное явление «многоцентровой барической депрессией».

Прогнозируется, что в городе выпадет около 5 мм осадков.

«Таким образом, у нас февраль за неделю сделал месячную норму осадков», — сказал Аухадеев.

По его словам, к выходным давление повысится и вероятность осадков будет минимальной.

Ранее Тимур Аухадеев пообещал тёплый февраль в Татарстане с отсутствием половодья.

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