Метеоролог Аухадеев: снегопад в Казани прекратится к выходным

Доцент Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев рассказал, когда в Казани закончатся снегопады, которые принёс с собой циклон «Ольга».

В беседе с сайтом inkazan.ru он назвал это природное явление «многоцентровой барической депрессией».

Прогнозируется, что в городе выпадет около 5 мм осадков.

«Таким образом, у нас февраль за неделю сделал месячную норму осадков», — сказал Аухадеев.

По его словам, к выходным давление повысится и вероятность осадков будет минимальной.

Ранее Тимур Аухадеев пообещал тёплый февраль в Татарстане с отсутствием половодья.