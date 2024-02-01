Метеоролог Аухадеев спрогнозировал в Татарстане тёплый февраль
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«Первая декада февраля будет иметь положительную температурную аномалию примерно на 7 °С выше климатической нормы», — заявил эксперт в беседе с «Бизнес Online».
Как отметил специалист, европейскую часть России временно накрыла волна тепла.
«В Казани в ближайшие дни температура будет близка к нулевой отметке, это вызывает таяние и уплотнение снежного покрова. При этом ждать какого-то половодья точно не стоит, потому что месяц зимний», — заключил метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на европейской территории России.