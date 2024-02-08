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В Челябинской области предупредили о снежных заносах и метелях 9 февраля

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Миндортранс Челябинской области предупредил жителей региона об опасности на дорогах 9 февраля.
В Челябинской области предупредили о снежных заносах и метелях 9 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © helivideo

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сказали в министерстве.

Также возможна сильная гололедица в горной местности.

По прогнозу синоптиков, окончание снегопадов ожидается с 10 февраля.

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что накрывший центральную часть России циклон «Ольга» заденет и Свердловскую область.

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