В Челябинской области предупредили о снежных заносах и метелях 9 февраля

Миндортранс Челябинской области предупредил жителей региона об опасности на дорогах 9 февраля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«После короткого затишья на Южном Урале снова ожидаются неблагоприятные и опасные метеоявления. В регионе 9 февраля ожидается снег, метели, на дорогах снежные заносы», — сказали в министерстве.

Также возможна сильная гололедица в горной местности.

По прогнозу синоптиков, окончание снегопадов ожидается с 10 февраля.

Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко рассказала, что накрывший центральную часть России циклон «Ольга» заденет и Свердловскую область.