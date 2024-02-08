Метеоролог Шувалов спрогнозировал своевременное наступление весны в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столичном регионе ожидается наступление весны.

«Я думаю, что весна наступит в этом году своевременно, но называть точные даты не буду. Мы видим, что прогнозировать дальше пяти-семи дней сегодня нельзя. Я бы не стал забегать вперёд и говорить, что к нам идёт весна», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, у весны может оказаться такой же внезапный и противоречивый характер, как у нынешней зимы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о рекордных сугробах в Москве.