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Метеоролог Шувалов: морозы до -20 °С вернутся в Москву к 14 февраля

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к 14 февраля в столичный регион вернутся морозы.
Метеоролог Шувалов: морозы до -20 °С вернутся в Москву к 14 февраля
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Это будет холодный день. Во вторник в столицу вернутся морозы — 20-градусные морозы от нас не уходят и ожидаются 14 февраля. Там формируется очень хороший и обширный антициклон», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, сильных снегопадов не будет, но есть вероятность небольшого снега в начале следующей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о рекордных сугробах в Москве.

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