Метеоролог Шувалов: морозы до -20 °С вернутся в Москву к 14 февраля
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«Это будет холодный день. Во вторник в столицу вернутся морозы — 20-градусные морозы от нас не уходят и ожидаются 14 февраля. Там формируется очень хороший и обширный антициклон», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, сильных снегопадов не будет, но есть вероятность небольшого снега в начале следующей недели.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о рекордных сугробах в Москве.