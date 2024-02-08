Метеоролог Шувалов: морозы до -20 °С вернутся в Москву к 14 февраля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к 14 февраля в столичный регион вернутся морозы.

«Это будет холодный день. Во вторник в столицу вернутся морозы — 20-градусные морозы от нас не уходят и ожидаются 14 февраля. Там формируется очень хороший и обширный антициклон», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, сильных снегопадов не будет, но есть вероятность небольшого снега в начале следующей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о рекордных сугробах в Москве.