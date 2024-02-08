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Россияне рассказали о любимых видах отдыха зимой

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Новое исследование показало, какие виды отдыха россияне предпочитают зимой.
Россияне рассказали о любимых видах отдыха зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

Об этом говорится в опросе, проведённом сайтом kp.ru.

Так, 20% респондентов самым любимым зимним видом спорта назвали беговые лыжи.

Выбрали каток, чтобы поиграть в хоккей или просто покататься на коньках, 14% опрошенных.

Катание на санках и тюбингах, игру в снежки предпочитают по 12% россиян.

От катания на горных лыжах и сноуборде получают удовольствие 7%.

Также респонденты в ходе опроса отметили, что любят зимние прогулки в парках, катание на снегоходах, фэтбайкинг и многое другое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на катках и лыжных дорожках в столичных парках регулярно проходят спортивные мероприятия и тренировки, открытые для всех желающих.

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