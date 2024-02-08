Россияне рассказали о любимых видах отдыха зимой
- Gettyimages.ru
- © Sam Edwards
Об этом говорится в опросе, проведённом сайтом kp.ru.
Так, 20% респондентов самым любимым зимним видом спорта назвали беговые лыжи.
Выбрали каток, чтобы поиграть в хоккей или просто покататься на коньках, 14% опрошенных.
Катание на санках и тюбингах, игру в снежки предпочитают по 12% россиян.
От катания на горных лыжах и сноуборде получают удовольствие 7%.
Также респонденты в ходе опроса отметили, что любят зимние прогулки в парках, катание на снегоходах, фэтбайкинг и многое другое.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на катках и лыжных дорожках в столичных парках регулярно проходят спортивные мероприятия и тренировки, открытые для всех желающих.