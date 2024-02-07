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Собянин рассказал о занятиях зимними видами спорта в столичных парках

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на катках и лыжных дорожках в столичных парках регулярно проходят спортивные мероприятия и тренировки, открытые для всех желающих.
Собянин рассказал о занятиях зимними видами спорта в столичных парках
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

С наступлением зимы в парках начинают работать лыжные трассы, катки и снежные горки. В нынешнем сезоне одним из новшеств стала специально оборудованная для игры в кёрлинг аллея в парке Горького.

Также по предварительной записи доступны бесплатные занятия на спортплощадках.

«Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», — сказал Собянин.

Гостей ждут на катках в саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники», а лыжные трассы доступны, к примеру, в Царицыне, Кузьминках и Измайловском парке.

Ранее НСН сообщала, что в парке «Кузьминки» в Москве создадут новые точки общепита.

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