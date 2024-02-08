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В Тюмени выпала месячная норма осадков за неделю

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В Тюмени за первую неделю февраля выпала месячная норма снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
В Тюмени выпала месячная норма осадков за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © stevanovicigor

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы городской администрации.

«На 8-е число в Тюмени выпало 16 мм осадков, что составляет 105% месячной нормы третьего месяца зимы. В сравнении с 2022 годом на эту же дату их количество было всего лишь 0,2 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные службы в оперативном режиме выполняют очистку улиц города от снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ночь на 8 февраля в Москве выпало до 5 мм осадков.

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