В Москве отремонтировали три дома, связанных с российскими учёными

В столице завершился капитальный ремонт трёх домов, в которых проживали российские и советские учёные.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Российский и советский биолог и зоолог академик Академии наук СССР Владимир Соколов жил в здании, построенном в 1896 году в стиле модерн по проекту архитектора Адольфа Нетыксы в Лялином переулке.

На Фрунзенской набережной в доме 1939 года постройки в стиле советского неоклассицизма проживал возглавлявший советскую программу разработки управляемых термоядерных реакторов физик-теоретик, доктор физико-математических наук Евгений Велихов.

В доме в Малом Николопесковском переулке жил русский и советский учёный — доктор психологии, профессор Владимир Экземплярский.

Всего в столичную программу капитального ремонта входят более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 21 мая 2025 года отремонтируют фасад Шереметевского дворца на набережной реки Фонтанки.