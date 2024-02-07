Народный артист России Александр Лазарев рассказал подробности о своём назначении в Театр Российской армии.

«Этот вопрос, от звонка из Министерства обороны, когда мне сообщили, что я один из кандидатов на эту должность, и до моего представления труппе в качестве худрука, решился в течение месяца. Но Театр Армии для меня совсем не чужой. Я здесь служил два года в армии. И хорошо узнал жизнь театра, познакомился со всеми его цехами», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По словам Лазарева, его очень тепло приняла труппа, была поддержка со стороны дирекции.

Как отметил артист, пока есть мысли и идеи, но конкретных творческих планов нет.

«Почти ежедневно встречаюсь с художественно-постановочной частью. Приятно, когда говорят, что рады моему приходу. Но этот аванс доверия повышает ответственность. Постараюсь оправдать», — добавил он.

Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве. В 12 лет появился на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Учился в Школе-студии МХАТ на курсе Александра Калягина, а после окончания был принят в труппу Ленкома.

В кино снимался в таких проектах, как «Адмиралъ» (2008), «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), «Екатерина» (2014), «Союз Спасения» (2019) и других.