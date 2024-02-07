Метеоролог Шувалов рассказал о причинах появления «розового» рассвета
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«Это просто такой эффект подсветки. Это говорит о том, что ситуация будет меняться, что надвигается облачная зона, что спустя какое-то время пойдёт снег», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметил специалист, это связано с соотношением облаков при рассвете, когда встаёт солнце.
«Это может и летом происходить. Восток открыт и лишён облаков, а с запада надвигаются облака», — отметил Шувалов.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе.