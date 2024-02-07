Метеоролог Шувалов рассказал о причинах появления «розового» рассвета

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, почему на небе появляется «розовый» рассвет.

«Это просто такой эффект подсветки. Это говорит о том, что ситуация будет меняться, что надвигается облачная зона, что спустя какое-то время пойдёт снег», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, это связано с соотношением облаков при рассвете, когда встаёт солнце.

«Это может и летом происходить. Восток открыт и лишён облаков, а с запада надвигаются облака», — отметил Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе.