Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозирует потепление в Москве с 12 февраля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На неделе с 12 февраля преобладающая температура будет примерно от 0 °С до -6 °С, в отдельные дни возможен снег. Но сильных снегопадов мы не ожидаем», — сказала Позднякова.

В ближайшие же дни, в том числе и в выходные 10 и 11 февраля, температура воздуха в городе останется на семь градусов ниже климатической нормы.

«В субботу ночью температура в Москве будет в пределах -19…-21 °С. В дневные часы прогнозируется -13…-15 °С. Ветер ночью будет слабый, днём — умеренный. В воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут -18...-20 °С, существенных осадков не ожидается. Днём погода будет более облачная, временами со снегом. Температура составит около -10 °С», — отметила синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.