Собянин выделил грант на проведение 46-го ММКФ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Средства направлены из городского бюджета, соответствующее постановление уже подписано.
В 2024 году фестиваль пройдёт 19—26 апреля.
ММКФ — один из старейших кинофорумов в мире. Впервые он состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался приём заявок на международный кинофестиваль «От всей души», который будет проходить с 28 мая по 1 июня.