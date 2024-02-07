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Собянин выделил грант на проведение 46-го ММКФ

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Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Собянин выделил грант на проведение 46-го ММКФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Средства направлены из городского бюджета, соответствующее постановление уже подписано.

В 2024 году фестиваль пройдёт 19—26 апреля.

ММКФ — один из старейших кинофорумов в мире. Впервые он состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался приём заявок на международный кинофестиваль «От всей души», который будет проходить с 28 мая по 1 июня.

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