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Киностудия имени Горького снимает сериал по произведению Чуковского

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Киностудия имени Горького работает над многосерийной лентой, основанной на книге К.И. Чуковского «От двух до пяти».
Киностудия имени Горького снимает сериал по произведению Чуковского
  • Кадр со съёмок сериала «От двух до пяти»
  • © Киностудия имени Горького

Информация о съёмках сериала опубликована на сайте киностудии.

В своём произведении Чуковский исследует детское любопытство, фантазию и речь, в которой есть необычные лексические конструкции и новообразованные слова.

«Со дня публикации «От двух до пяти» прошло почти сто лет, но книга никогда не утратит актуальности. Дети продолжают придумывать уморительные фразы, подражая родителям, ставят их в неловкое положение, удивляют самыми невероятными «почему». Наша адаптация покажет, как живой детский язык может повлиять на жизнь современной семьи», — сказано в источнике.

Главные роли исполняют три ребёнка дошкольного возраста — Константин Каримов, Леонард Коренфельд и Арина Шалобанова. Родителей сыграют Агата Муцениеце и Виктор Хориняк. Также в проекте задействованы такие артисты, как Александр Половцев и Людмила Артемьева.

Пилотный эпизод сериала уже снят. По словам Виктора Хориняка, старт съёмочного процесса получился положительным.

«У меня от начала съёмок впечатление очень светлое, на проекте готовый сценарий и хорошая команда. Конечно, для взрослых актёров взаимодействовать с маленькими детьми разных возрастов задача непростая — к каждому нужен свой подход. Дети всегда непосредственны и непредсказуемы, но, когда их много в кадре, и картины получаются очень живыми», — цитирует слова актёра пресс-служба студии.

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