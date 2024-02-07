Эколог Лисицын: с большой вероятностью косатки у берегов Хоккайдо спаслись

Независимый эколог Дмитрий Лисицын в беседе с RT согласился с утверждением о том, что стая косаток, заблокированная дрейфующим льдом у побережья острова Хоккайдо на севере Японии, могла самостоятельно выбраться из западни.

«С большой вероятностью они действительно ушли. Но то, что они могут быть снова где-то прихвачены, в каком-то другом месте, уже дальше от берега, где люди их не видят, где нет уже свидетелей, — это вполне реально», — пояснил собеседник RT.

Как рассказал эксперт, чем дальше от берега, тем меньше происходит уплотнение льда, поэтому у животных больше возможностей найти щели, просветы даже там, где лёд будет достаточно плотным.

«Почему они все скопились в одном месте и очень интенсивно двигались? Они боролись за маленькую полынью, то есть лёд был очень плотным, его явно поджало ветром к берегу... Появились кадры вчерашних съёмок с высоты, лёд уже был сильно уплотнён, но, даже несмотря на это, они смогли удерживать вот эту полынью. То есть они там барахтаются все вместе, где-то там обламывают какие-то там края льдин, где-то они их чуть-чуть раздвигают... Они очень умные, они способны к такой командной работе», — подчеркнул специалист.

При этом, по его мнению, есть вероятность, что кто-то из этой группы погиб от стресса.

«Кто-то мог и обессилеть, и это мог быть и детёныш. Но если там какая-то косатка погибла или даже там несколько косаток, то они будут найдены, потому что, если они погибают, сначала тонут, но потом под водой идёт гниение внутренних органов, их раздувает газами, и они всплывают. И чаще всего мёртвых китов, особенно если они так близко к берегу погибают, в течение недели, максимум двух, их на берег выбрасывает. Поэтому если кто-то погиб, то их на берегу, скорее всего, найдут», — заключил Лисицын.

Ранее СМИ сообщили, что заблокированные дрейфующим льдом у берегов Хоккайдо косатки могли выжить.