Музеи Подмосковья приняли в январе более 70 тысяч человек

В Московской области более 70 тыс. человек посетили государственные музеи региона в январе 2024 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Подмосковья.

Лидером по посещаемости стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — в нём побывали 16,5 тыс. человек.

Также в список самых популярных музеев вошли: Звенигородский государственный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и музей-заповедник Пушкина.

Ранее в правительстве Москвы рассказали о предстоящих в феврале выставках, экскурсиях, лекциях и викторинах в городских парках.