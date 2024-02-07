Музеи Подмосковья приняли в январе более 70 тысяч человек
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Подмосковья.
Лидером по посещаемости стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — в нём побывали 16,5 тыс. человек.
Также в список самых популярных музеев вошли: Звенигородский государственный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и музей-заповедник Пушкина.
Ранее в правительстве Москвы рассказали о предстоящих в феврале выставках, экскурсиях, лекциях и викторинах в городских парках.