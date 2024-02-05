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В парках Москвы в феврале пройдут выставки и экскурсии

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В правительстве Москвы рассказали о предстоящих в феврале выставках, экскурсиях, лекциях и викторинах в городских парках.
В парках Москвы в феврале пройдут выставки и экскурсии
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного кабмина.

Отмечается, что мероприятия запланированы в парке искусств «Музеон», в саду имени Баумана, музее-заповеднике «Коломенское», усадьбе Измайлово, в этнографической деревне «Бибирево», в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в парках «Фили» и «Красная Пресня», в Лианозовском, Гончаровском и других парках.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии на территории Сарапульской кондитерской фабрики откроется музей истории шоколада.

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