В парках Москвы в феврале пройдут выставки и экскурсии
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного кабмина.
Отмечается, что мероприятия запланированы в парке искусств «Музеон», в саду имени Баумана, музее-заповеднике «Коломенское», усадьбе Измайлово, в этнографической деревне «Бибирево», в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в парках «Фили» и «Красная Пресня», в Лианозовском, Гончаровском и других парках.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии на территории Сарапульской кондитерской фабрики откроется музей истории шоколада.