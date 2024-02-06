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Синоптик: за время снегопада в Московской области может выпасть до 12 мм осадков

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT, что завтра Москва и область окажутся под влиянием восточной периферии циклона.
Синоптик: за время снегопада в Московской области может выпасть до 12 мм осадков
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«Воздушные массы будут перемещаться с юго-запада, они насыщены влагой. Кроме того, на восточной периферии очень большое, резкое падение давления. Это приведёт к сильным осадкам и усилению ветра. По оценкам, завтра снегопад будет интенсивный, но он не будет идти везде. Его продолжительность оценивается от 7 до 12 ч. Но за это время выпадет от 7 до 10 мм. В отдельных районах Московской области может быть даже 12 мм», — рассказал синоптик.

Он отметил, что величина прогнозируемых осадков огромна.

«Потому что за такой за непродолжительный период времени это очень интенсивный снегопад. Я не хочу говорить о рекордах, будет ли это на полмиллиметра больше или меньше, это неважно. Но это действительно снегопад очень серьёзный, тем более что он выпадет за короткий промежуток времени. И учитывая, что прогнозируются порывы ветра до 15—17 м/с, это значит, что будет метель», — добавил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил о росте атмосферного давления в выходные дни.

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