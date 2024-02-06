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В Минкультуры предложили ввести особый статус для религиозных достопримечательностей

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В Минкультуры России подготовили законопроект, согласно которому комплекс зданий и земель, внесённый в реестр культурного наследия и относящийся к какой-либо конфессии, смогут признать достопримечательным религиозно-историческим местом.
В Минкультуры предложили ввести особый статус для религиозных достопримечательностей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Обсуждение документа завершается на портале проектов нормативных актов правительства 6 февраля.

Как отметили в пресс-службе Минкультуры, власти занимаются охраной религиозных достопримечательностей, руководствуясь общими нормами, без учёта специальных нужд культовых организаций.

Из документа следует, что для признания достопримечательности религиозно-историческим местом потребуются государственная историко-культурная экспертиза и получение мнения соответствующей централизованной религиозной организации.

За наделение памятника особым статусом будут отвечать Минкультуры, региональные и местные власти.

«Количество достопримечательных мест, обладающих необходимыми атрибутами в целях их последующего отнесения к религиозно-историческим местам, принимая во внимание многоконфессиональность народов Российской Федерации, не определено», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в селе Большое Фролово Буинского района отремонтируют деревянную Казанско-Богородицкую церковь XVIII века.

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