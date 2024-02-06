В Минкультуры предложили ввести особый статус для религиозных достопримечательностей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обсуждение документа завершается на портале проектов нормативных актов правительства 6 февраля.
Как отметили в пресс-службе Минкультуры, власти занимаются охраной религиозных достопримечательностей, руководствуясь общими нормами, без учёта специальных нужд культовых организаций.
Из документа следует, что для признания достопримечательности религиозно-историческим местом потребуются государственная историко-культурная экспертиза и получение мнения соответствующей централизованной религиозной организации.
За наделение памятника особым статусом будут отвечать Минкультуры, региональные и местные власти.
«Количество достопримечательных мест, обладающих необходимыми атрибутами в целях их последующего отнесения к религиозно-историческим местам, принимая во внимание многоконфессиональность народов Российской Федерации, не определено», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в селе Большое Фролово Буинского района отремонтируют деревянную Казанско-Богородицкую церковь XVIII века.