В Татарстане отремонтируют Казанско-Богородицкую церковь XVIII века
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия республики.
Храм был возведён в 1780-х годах. Проект объекта и свидетельства о его внешнем облике не сохранились.
Митрополия считает, что церковь является одним из самых крупных деревянных храмов, сохранившихся в Татарстане.
Также стало известно, что в Казани на Большой Красной улице отреставрирует дом, в котором жил Лев Толстой в 1845—1846 годах, передаёт «Бизнес Online».
В настоящее время в кирпичном доме в стиле позднего казанского классицизма 1830 года постройки располагается Институт развития образования Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора.