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В Татарстане отремонтируют Казанско-Богородицкую церковь XVIII века

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В Татарстане в селе Большое Фролово Буинского района отремонтируют деревянную Казанско-Богородицкую церковь XVIII века.
В Татарстане отремонтируют Казанско-Богородицкую церковь XVIII века
  • © okn.tatarstan.ru

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия республики.

Храм был возведён в 1780-х годах. Проект объекта и свидетельства о его внешнем облике не сохранились.

Митрополия считает, что церковь является одним из самых крупных деревянных храмов, сохранившихся в Татарстане.

Также стало известно, что в Казани на Большой Красной улице отреставрирует дом, в котором жил Лев Толстой в 1845—1846 годах, передаёт «Бизнес Online».

В настоящее время в кирпичном доме в стиле позднего казанского классицизма 1830 года постройки располагается Институт развития образования Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора.

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