В Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора
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Реставрационные работы СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» планируется завершить к 9 декабря 2025 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок, пишет сайт kp.ru.
Из 107 млн рублей 25 млн будут выделены уже в 2024 году. Оставшиеся 82 млн рублей исполнителю перечислят в 2025-м, уточняется в тексте.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.