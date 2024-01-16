В Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации северо-западной части фасада Исаакиевского собора. На эти цели городские власти выделили 107,4 млн рублей.

Реставрационные работы СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» планируется завершить к 9 декабря 2025 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок, пишет сайт kp.ru.

Из 107 млн рублей 25 млн будут выделены уже в 2024 году. Оставшиеся 82 млн рублей исполнителю перечислят в 2025-м, уточняется в тексте.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.