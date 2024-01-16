RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации северо-западной части фасада Исаакиевского собора. На эти цели городские власти выделили 107,4 млн рублей.
В Петербурге 107 млн рублей потратят на реставрацию фасада Исаакиевского собора
  • Gettyimages.ru

Реставрационные работы СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» планируется завершить к 9 декабря 2025 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок, пишет сайт kp.ru.

Из 107 млн рублей 25 млн будут выделены уже в 2024 году. Оставшиеся 82 млн рублей исполнителю перечислят в 2025-м, уточняется в тексте.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить