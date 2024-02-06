В «Союзмультфильме» рассказали о самых успешных проектах 2023 года

Генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал о самых успешных проектах 2023 года.

«По 2023 году мы ещё не подбивали статистику, но уже наблюдаем, что анимация сейчас в кинопрокате стала чувствовать себя свободнее — мы можем ставить фильмы так называемым длинным экраном», — заявил эксперт в беседе с ИА PrimaMedia.

Как отметил Машковцев, 2023 год оказался вполне успешным для студии. Кинотеатры посещала именно детско-семейная аудитория, на которую в основном и ориентирована современная российская анимация.

«Наше сериальное производство сейчас развивается ритмично, в портфеле порядка 20 проектов. Помимо этого, совместно с коллегами из студии Magic Factory мы сейчас завершаем производство полнометражного фильма, сделанного на движке Unreal Engine — «Формула воды» (6+). Однако зрителям придётся подождать, так как в прокат лента выйдет только летом. Пока же совместно со Сбером перед Новым годом студия выпустила праздничную короткометражку, которая в этот раз посвящена принцессам из вселенной «Союзмультфильма» — для нас это определённый творческий эксперимент», — сказал эксперт.

Ранее руководитель школы мультипликации «МультФилин», автор фестиваля уличных мультфильмов, сценарист анимационного кино Анна Ленкова дала рекомендации, как дети могут сами снять мультфильм.