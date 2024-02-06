В Союзмультфильме высказались о ситуации с подростковым кино

Генеральный директор Союзмультфильма Борис Машковцев рассказал о ситуации с отечественным подростковым кино.

«На рынке дошкольного контента нам уже становится тяжеловато. Если раньше мы его развивали и наполняли фильмами, то сейчас чувствуем, что «трёмся локтями», при этом пустует ниша подростковых фильмов», — заявил эксперт в беседе с ИА PrimaMedia.

Как отметил Машковцев, это происходит по причине того, что авторы не знают, на каком языке говорить с подростковой аудиторией. Но этот опыт надо нарабатывать.

«Если мы начнём снимать подобное кино, то рано или поздно поймём, как вести этот диалог. Кино — это нарративное искусство, то есть всегда есть какая-то история. Начнёшь рассказывать истории и только тогда со временем понимаешь, как это делать интересно», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве начались съёмки комедийного фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли.