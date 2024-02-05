В Москве стартовали съёмки комедии «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Кинотека».
Речь в фильме пойдёт об учителе географии Митяе, чья девушка хочет расстаться с ним из-за низкого финансового положения. Когда пара берёт перерыв, у Митяя появляется умный попугай по кличке Иннокентий, или Кеша. Пернатый друг заключает сделку с мужчиной — Кеша «прокачает» учителя и научит его зарабатывать крупные суммы, а взамен Митяй найдёт возлюбленную попугая, с которой его когда-то разлучили.
В актёрский состав также вошли Ирина Безряднова, Оксана Акиньшина, попугаи Кока и Альба и многие другие. Режиссёром картины выступает Олег Асадулин. По его словам, это лента о важности взаимовыручки, любви и достижении целей.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона.