Актёр сериала «Слово пацана» Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона
- РИА Новости
Кологривого попросили высказаться о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники».
«Кино про наше сознание, и про наш быт, и про последствия, которые, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц», — цитирует его РИА Новости.
В ответ на просьбу Гордона высказаться чётче Кологривый обвинил ведущего в тоталитаризме и покинул студию.
Ранее Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».