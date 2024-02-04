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Актёр сериала «Слово пацана» Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона

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Актёр сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи Александра Гордона «Закрытый показ».
Актёр сериала «Слово пацана» Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона
  • РИА Новости

Кологривого попросили высказаться о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники».

«Кино про наше сознание, и про наш быт, и про последствия, которые, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц», — цитирует его РИА Новости.

В ответ на просьбу Гордона высказаться чётче Кологривый обвинил ведущего в тоталитаризме и покинул студию.

Ранее Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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