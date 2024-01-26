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Российского актёра Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

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Российского актёра Никиту Кологривого, известного по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Российского актёра Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
  • Кадр из фильма «По щучьему велению»

Среди причин внесения актёра в базу называются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Кологривый выражает свою благодарность участникам специальной военной операции за возможность заниматься искусством в безопасности.

Как утверждается, видео было снято летом 2023 года.

В сентябре 2023 года главу КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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