Российского актёра Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
- Кадр из фильма «По щучьему велению»
Среди причин внесения актёра в базу называются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Кологривый выражает свою благодарность участникам специальной военной операции за возможность заниматься искусством в безопасности.
Как утверждается, видео было снято летом 2023 года.
В сентябре 2023 года главу КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».