Российского актёра Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российского актёра Никиту Кологривого, известного по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Среди причин внесения актёра в базу называются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Кологривый выражает свою благодарность участникам специальной военной операции за возможность заниматься искусством в безопасности.

Как утверждается, видео было снято летом 2023 года.

В сентябре 2023 года главу КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».