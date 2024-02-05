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Синоптик Шувалов спрогнозировал сильные осадки на Урале 7 февраля

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал сильные осадки в среду, 7 февраля, на Урале и в Предуралье.
Синоптик Шувалов спрогнозировал сильные осадки на Урале 7 февраля
  • РИА Новости

«В среду, 7 февраля, во второй половине дня снегопады начинаются — Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил. Циклон влагонасыщенный, поэтому здесь тоже ожидается до 10 см, в горных районах может быть и до 15 см», — цитирует Шувалова URA.RU.

По словам эксперта, после снегопада начнётся заметное снижение температуры воздуха, до -10...-15 °С.

Как отметил Шувалов, резкие перепады температуры, которые наблюдались осенью и продолжаются зимой, связаны с изменением климата.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города, что на этой неделе их ждут морозы до -20 °С.

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