Синоптик Колесов: в Петербурге на неделе похолодает до -20 °С
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Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на сообщение синоптика в его Telegram-канале.
По его словам, температура в городе будет понижаться плавно — сначала до -5 °С, затем до -10 °С, а к середине недели — до -15 °С.
«Морозы до -15…-20 °С придут во второй половине недели», — отметил Колесов.
Он также уточнил, что в Ленобласти температура может опуститься до -25 °С и ниже.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН отметил, что до середины этой недели в Московском регионе сильных снегопадов не ожидается.