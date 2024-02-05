Синоптик Колесов: в Петербурге на неделе похолодает до -20 °С

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города, что на этой неделе их ждут морозы до -20 °С.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на сообщение синоптика в его Telegram-канале.

По его словам, температура в городе будет понижаться плавно — сначала до -5 °С, затем до -10 °С, а к середине недели — до -15 °С.

«Морозы до -15…-20 °С придут во второй половине недели», — отметил Колесов.

Он также уточнил, что в Ленобласти температура может опуститься до -25 °С и ниже.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН отметил, что до середины этой недели в Московском регионе сильных снегопадов не ожидается.