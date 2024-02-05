Профессор КФУ Переведенцев спрогнозировал тёплый февраль в Татарстане

Профессор Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев рассказал о погоде в Татарстане. По его словам, февраль ожидается тёплым.

В беседе с inkazan.ru эксперт отметил, что среднесуточная температура воздуха составит около -9,6 °С, что выше климатической нормы. Обильных осадков не ожидается.

Кроме того, Переведенцев напомнил, что началом весны считается период, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через отметку 0 °С.

«Эти тенденции действительно стали наблюдаться в сторону более ранней весны», — сказал он.

Как добавил эксперт, в Поволжье переход через 0 °С обычно наступает с 31 марта по 3 апреля.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города, что на этой неделе их ждут морозы до -20 °С.