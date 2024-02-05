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Синоптик Кубай спрогнозировал погоду в Приморье на 10—15 февраля

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Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о погоде в Приморском крае 10—15 февраля.
Синоптик Кубай спрогнозировал погоду в Приморье на 10—15 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Холоднее, чем в первой декаде февраля, не будет», — заявил эксперт.

Как отметил специалист, температура воздуха в этот период в большинстве районов Приморья составит около 0 °С. Похолодание может вернуться с 15 по 20 февраля. Воздушные массы будут сменяться с тёплых на холодные и наоборот, отметил Кубай.

«Увеличится и вероятность весенних снегопадов. Они необходимы на юге края для снижения пожарной опасности ландшафтам», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни.

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