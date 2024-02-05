Синоптик Вильфанд: 8 и 9 февраля москвичей ждёт «сыктывкарский январь»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на неделе.

По словам синоптика, погода в Москве будет настолько неоднородной, что её можно назвать «нескучной».

«Вот сегодня мы находимся в мартовской погоде, температура будет выше нормы примерно на 4 °С. Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 мм. А вот завтра, поскольку циклон будет уходить на юго-восток, центр Европейской России окажется в его тылу и уже свежие воздушные массы приведут нас в чувство», — рассказал Вильфанд.

Таким образом, согласно прогнозам, во вторник москвичи «окажутся в февральской погоде».

«Ночью и днём — примерно -2...-7 °С. А вот в среду погода будет полностью соответствовать январским значениям в Москве. Ночью — около -10 °С, днём — около -5...-7 °С. Это настоящий московский январь. В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до -15...-20 °С. Днём — тоже совсем не жарко. В четверг — -9...-11 °С, а в пятницу — -9...-14 °С. Настоящая морозная погода и температура будет ниже нормы уже на 6—7 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что на московский регион продолжает влиять циклон.