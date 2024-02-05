Выставку в честь дня рождения Вернадского проведут в Дарвиновском музее
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В экспозиции всероссийского проекта «Места, связанные с В.И. Вернадским» представят картины пленэристов, написанные в местах, где жил и работал учёный.
Мероприятие реализовано Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского совместно с Ассоциацией художников-пленэристов. Подробная информация о выставке доступна на сайте музея.
Ранее сообщалось, что выставка «Покоряя Арктику» начала работу в Музее современной истории России.