Выставку в честь дня рождения Вернадского проведут в Дарвиновском музее

Выставка в честь 160-летия со дня рождения Владимира Вернадского откроется 6 февраля в Государственном Дарвиновском музее.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции всероссийского проекта «Места, связанные с В.И. Вернадским» представят картины пленэристов, написанные в местах, где жил и работал учёный.

Мероприятие реализовано Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского совместно с Ассоциацией художников-пленэристов. Подробная информация о выставке доступна на сайте музея.

Ранее сообщалось, что выставка «Покоряя Арктику» начала работу в Музее современной истории России.