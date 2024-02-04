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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в России на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал погоду в России на следующей неделе.

По словам синоптика, предстоящая неделя будет отмечена сильным похолоданием в средней полосе России и «начнётся это с развитием антициклона в северных областях: Архангельск, Вологда, Череповец, Сыктывкар».

«Здесь понижение температуры до -18...-23 °С. Затем антициклон отойдёт на восток, и в среду начнётся понижение температуры в центральных областях — до -12...-17 °С. В четверг — пятницу на северо-востоке — имеются в виду Киров, Иваново, Нижний Новгород — до -20...-25 °С. Сильные морозы, особенно сильные и заметные после месяца оттепели», — отметил он.

Также Шувалов рассказал о снегопадах, которые в среду обрушатся на Поволжье.

«Со вторника по четверг они распространятся на Оренбург, Уфу, Челябинск, Златоуст, Магнитогорск. Все они получат изрядную порцию снега. До 10—15 см снега выпадет за сутки. Район Сочи — Туапсе под угрозой очень сильных дождей сегодня и завтра. Окончание этих дождей и снегопадов в горных районах только во вторник. Общее количество осадков за двое суток может составить месячную норму. Это может вызывать сход селей. Есть лавиноопасность», — предупредил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Москве.

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